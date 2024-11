Sicurezza alimentare globale, meeting alla Fao per le università cattoliche

il 26 e 27 novembre si è tenuto a Roma il meeting della Strategic Alliance of Catholic Research Universities – Sacru presso la Fao sull’approccio One Health for a Better Future.

L’incontro, aperto da Junxia Song, Senior animal health officer, e da Pier Sandro Cocconcelli, preside della facoltà di Scienze agrarie, alimentari, ambientali dell’Università Cattolica e segretario generale di Sacru, è nato con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la collaborazione tra il mondo della ricerca e dei policy maker, attraverso il confronto tra accademici e rappresentanti delle istituzioni sovranazionali e grazie al contributo di esperti nazionali e internazionali che hanno portato al tavolo prospettive ed esperienze diverse.

“L’approccio One Health ha l’obiettivo di migliorare la salute delle persone e degli animali, insieme alla qualità degli alimenti e degli ambienti, riconoscendo la stretta interdipendenza tra questi elementi – ha detto tra le altre cose il professor Cocconcelli –. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale promuovere un dialogo che integri competenze scientifiche diverse e adotti una visione globale. Sacru, un network composto da otto università cattoliche provenienti da cinque continenti, si impegna attivamente a produrre conoscenze scientifiche capaci di generare un impatto concreto. In questo primo workshop Fao-Sacru sono stati affrontati due aspetti fondamentali della One Health: la sicurezza alimentare e la resistenza agli antimicrobici. Inoltre, si è discusso di come i risultati delle ricerche più avanzate possano essere utilizzati per definire politiche efficaci nell’ambito della One Health”.