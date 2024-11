Tir carico di mobili si ribalta davanti all’Ikea, difficoltose le operazioni di recupero

Un tir carico di mobili si è ribaltato davanti al magazzino dell’Ikea, lungo strada Torre della Razza nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 novembre. L’autoarticolato stava affrontando la rotonda nei pressi del magazzino quando a causa dello sbilanciamento del container che trasportava si è ribaltato sul fianco.

Fortunatamente l’uomo alla guida del mezzo non ha riportato ferite e trami di grave intensità. Sul posto è comunque accorsa un’ambulanza della Pubblica assistenza Croce bianca insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. Durante le difficoltose operazioni di recupero è stato necessario chiudere l’accesso dalla via Emilia Parmense in direzione Le Mose, lasciando però il senso unico per chi proveniva dalla direzione opposta.

Oltre ai mezzi dei vigili del fuoco fondamentale il contributo dato dalle autogru fornite dalla ditta Varani.