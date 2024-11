Truffa del finto incidente stradale al nipote: anziani derubati di 20mila euro

Una coppia di anziani pensionati piacentini è stata tuffata per quasi ventimila euro da un finto avvocato e da un finto carabiniere con il trucco del nipote rimasto vittima di un incidente stradale. I due assolutamente convinti di aiutare il nipote attraverso un bonifico fatto da casa grazie alle procedure consentite da home banking, hanno versato su un conto corrente di Catanzaro oltre 19 mila euro.

La coppia che abita nella zona di via Beati è stata raggiunta telefonicamente da una persona che aveva riferito di essere un avvocato e che pare abbia raccontato di un incidente stradale occorso al loro nipote: “serve una somma di denaro per risarcire danni e sistemare tutto”. Il falso avvocato ha quindi riferito che avrebbe chiamato un carabiniere per perfezionare le operazioni relative al versamento. La chiamata del falso carabiniere è arrivata subito e la richiesta per “sistemare tutto” era di poco più di 19 mila euro.

L’operazione per il bonifico da casa attraverso home banking si stava concludendo, il marito stava effettuando le ultime operazioni per il bonifico attraverso il web, quando la moglie colta da qualche dubbio ha telefonato al centralino dei carabinieri. L’operatore ha subito detto alla donna che si trattava di una truffa ma purtroppo era troppo tardi: il marito aveva già concluso l’operazione di bonifico.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’