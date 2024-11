Una panchina rossa davanti allo stadio Garilli per dire no alla violenza sulle donne

Una panchina rossa all’ingresso dello stadio Garilli per dire basta alla violenza sulle donne.

Il presidente del Piacenza calcio Marco Polenghi e Lidia Fummi, presidente dell’associazione “Il cassetto delle idee” hanno inaugurato in compagnia dei giocatori biancorossi e di alcune volontarie della realtà associativa la panchina in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che ricorre ogni anno il 25 novembre.

“Il cassetto delle idee”, associazione attiva sul territorio piacentino, è nata proprio con l’obiettivo di far emergere, prevenire e combattere la violenza contro le donne attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione.