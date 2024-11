Via Nova, la barriera che blocca la strada. I residenti: “Così è sempre sporca”

Un giorno di pioggia in via Nova a Piacenza è un buon giorno. Perché ogni volta che piove i commercianti e i residenti della strada non dovranno improvvisarsi spazzini.

Nell’occhio del ciclone prima c’erano le fioriere, oggi c’è un marchingegno il cui utilizzo è ai più sconosciuto: come le fioriere, però, chiude la strada.

“Passa un operatore a spazzare la strada, ma noi commercianti e residenti siamo costretti a pulire tutti i giorni” spiega Diego Minali, titolare di un centro estetico.

Dal Comune fanno sapere che si tratta di una barriera antiterrorismo: “La stiamo utilizzando temporaneamente in sostituzione della fioriera che c’era prima – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – e la funzione è la stessa: è una soluzione escogitata per consentire alcuni allestimenti della stagione spettacoli del Politeama che prevedono il transito di alcuni mezzi”.

“Indipendentemente dalla sua funzione, blocca le macchine spazzatrici e così la strada è sporca” fa presente Maria Antonietta Alfano.

Da Iren però fanno sapere che tre volte a settimana via Nova viene pulita con macchine spazzatrici e, dove non è possibile, con gli spazzini: “La situazione è monitorata – spiegano – ma a volte basterebbe un po’ più di senso civico nel non sporcare”.