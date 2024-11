Al via il recupero delle oasi naturalistiche dei fontanili: “Vanno salvaguardate”

Nelle campagne tra Castel San Giovanni e Sarmato, dopo anni di abbandono, potrebbe essere arrivato il momento di iniziare il recupero delle oasi naturalistiche dei fontanili.

Gli operatori della logistica hanno dato l’assenso al finanziamento del progetto di salvaguardia ambientale delle risorgive: se ne occuperanno due esperti ambientalisti. Si tratta di Roberto Tinarelli e Andrea Serra, soci della cooperativa Ecosistema di Imola, specializzata in progettazioni naturalistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia delle biodiversità. “Siamo in una zona di grande pregio naturalistico – ha confermato Tinarelli durante il sopralluogo -. Qui sono ospitate specie animali e vegetali rarissime o addirittura estinte nel resto del territorio regionale”.

“Agli operatori della logistica – ha aggiunto l’assessore all’urbanistica Giovanni Cattanei – chiederemo che il progetto della nuova tangenziale non confligga con la salvaguardia di questo patrimonio naturalistico”.