Castello, ragazzi a piedi sulla via Emilia: “In arrivo semaforo a chiamata”

Troppi ragazzi attraversano a piedi la via Emilia. Meglio mettere un semaforo a chiamata prima che si verifichino incidenti. A tale scopo l’amministrazione comunale ha stanziato 60 mila euro per installare un semaforo a chiamata lungo la via Emilia, nei pressi del McDonald’s. Con l’inizio delle scuole il prevedibile via vai, soprattutto di ragazzini, che dal centro città raggiungono a piedi il McDonald’s, è evidente a tutti.

“Per questo motivo – annuncia la sindaca Valentina Stragliati – installeremo un semaforo a chiamata, sulla scorta di quello già presente poco prima dell’incrocio con Fontana Pradosa”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ