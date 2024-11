Dal 1° dicembre potenziati i pattugliamenti della vigilanza privata a Castel San Giovanni

Dal primo dicembre i pattugliamenti della vigilanza privata a Castel San Giovanni saranno potenziati, con controlli anche nelle frazioni.

Si tratta di una misura che l’amministrazione comunale ha deciso di porre in essere come deterrente contro l’ondata di continui furti alle abitazioni private. Da lunedì 1 dicembre la pattuglia della vigilanza privata ispezionerà anche i campi gioco (dove più volte si sono verificati episodi di vandalismo) di via fratelli Bandiera, via Lamarmora, via Colombo, via Donatello, via Pellegrini e via Schiapparoli. Nelle frazioni la pattuglia controllerà anche il campo giochi di Fontana Pradosa e Bosca Tosca con passaggi anche vicino alle ex scuole di Ganaghello e Creta.