“Generazione Z”, il 5 dicembre l’appuntamento con Domenico Quirico

Prosegue a Piacenza la rassegna “Se la generazione Z interpreta la storia”. Il prossimo appuntamento è in programma all’ex chiesa del Carmine, giovedì 5 dicembre alle 10.30. L’ospite è il giornalista Domenico Quirico. L’ingresso è gratuito.

L’evento sarà seguito in diretta dal network Pc Radio Cult.

In conferenza stampa gli assessori Christian Fiazza e Francesco Brianzi hanno anticipato che sono in via di definizione i contatti per portare a Piacenza, nell’ambito di questo progetto, anche il giovane “influencer letterario” Edoardo Prati, ospite ricorrente di “Che tempo che fa”, i cui contenuti culturali hanno centinaia di migliaia di follower tra Instagram e TikTok.

DOMENICO QUIRICO

Domenico Quirico è reporter per il quotidiano torinese La Stampa, caposervizio esteri. È stato corrispondente da Parigi e inviato di guerra. Si è interessato fra l’altro delle cosiddette Primavere arabe.

Nato ad Asti, dopo la laurea in Giurisprudenza inizia a lavorare presso la redazione della propria città del quotidiano torinese La Stampa. Divenuto caposervizio, è poi corrispondente da Parigi e successivamente inviato di guerra in molte aree del mondo, fra le quali il Darfur, il Sudan, l’Uganda, la Tunisia e l’Egitto, seguendo anche le Primavere arabe. Nell’agosto 2011 viene rapito in Libia e liberato dopo due giorni.

Il 9 aprile 2013, mentre si trova in Siria come inviato di guerra, di lui si perde ogni traccia. La prima notizia del suo rapimento giunge il 6 giugno quando viene diffusa anche l’informazione che il giornalista è ancora vivo. Viene liberato l’8 settembre 2013, dopo 5 mesi di sequestro, grazie ad un intervento dello Stato Italiano, e infine riportato a casa.

Nel 2015 con il suo volume “Il grande califfato” vince la sezione saggistica del Premio Brancati. Nel 2016 il documentario “Ombre dal Fondo” diretto da Paola Piacenza è il film di chiusura delle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, presentato fuori concorso. Nel filmato, di fronte alla telecamera, Domenico Quirico ripercorre il suo rapporto con il giornalismo e il rapimento in Siria. Ha scritto diversi libri, tra i quali “Morte di un ragazzo italiano – In memoria di Giovanni Lo Porto”, l’operatore umanitario italiano prigioniero in Afghanistan per più di due anni, sulla cui morte vigono ancora molti dubbi (Neri Pozza, 2019), “La sconfitta dell’Occidente”, con Laura Secci, (Neri Pozza, 2019), “Addio Kabul”, con Farhad Bitani, (Neri Pozza, 2021) e “Guerra totale. La bancarotta bellicista”, (Neri Pozza, 2022). Il suo ultimo libro s’intitola “Kalashnikov” (Rizzoli, 2024).