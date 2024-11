Rivergaro, finalmente al collaudo la piscina coperta

Eccola, con le vasche piene di acqua già riscaldata, la “nuova” piscina coperta di Rivergaro. Tante volte annunciato e poi smentito, in una storia lunga ormai quasi vent’anni, il capitolo finale della vicenda che riguarda la struttura natatoria sulle rive del Trebbia sembra ora suggellato dal “test” di tenuta in corso in questi giorni alle due vasche interne.

In poche parole, il 2025 dovrebbe essere davvero l’anno buono per l’apertura al pubblico della piscina da parte di River Residence, la società proponente che nel 2008 aveva firmato l’accordo di programma col Comune e altri enti.

Gli impianti sono installati e funzionanti, riscaldamento compreso. Le vasche non sembrano dare problemi, dopo la posa dei teli impermeabili lo scorso giugno: in questi giorni, entrambe le vasche sono state riempite e svuotate più volte proprio per testare la tenuta e la resistenza dei teli. Piccole rifiniture interne? Già effettuate. Non rimane altro che la consegna delle chiavi al Comune di Rivergaro.

“In effetti siamo in dirittura d’arrivo e gli ultimi ritardi non si devono a River Residence ma alla ditta esecutrice” conferma il sindaco di Rivergaro Andrea Gatti.

L’articolo di Cristian Brusamonti su Libertà