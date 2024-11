Tamponamento a Piacenza: quattro auto coinvolte, disagi al traffico

Maxi tamponamento alle porte di Piacenza. Intorno alle 19.00, per cause da chiarire, quattro auto sono state coinvolte nell’incidente avvenuto all’uscita della tangenziale in direzione Mucinasso. Sul posto i soccorritori e la polizia stradale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il traffico ha subito pesanti disagi, nel tratto coinvolto si viaggia a senso unico alternato.