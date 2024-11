Tornano gli anolini solidali per sostenere i ragazzi disabili con “Piacenza in blu”

Un’iniziativa natalizia dal cuore grande quella proposta dall’associazione “Piacenza in Blu”, impegnata a supportare i giovani con disabilità e le loro famiglie. Quest’anno, grazie agli “anolini solidali”, ognuno infatti può tornare a fare la differenza contribuendo ai progetti ricreativi, ludici ed educativi del gruppo di volontari.

Preparati dal laboratorio Prodotti Pierino, gli anolini di stracotto – simbolo della tradizione piacentina – sono disponibili in pacchetti da un chilo o 500 grammi. “Il ricavato finanzierà attività per bambini e ragazzi con disturbi cognitivo-relazionali, regalando loro occasioni di socialità e svago” spiega la presidente Laura Pedretti. Insomma, un buon piatto fumante di anolini è il comfort perfetto per le fredde giornate invernali, ma con “Piacenza in Blu” diventa anche un gesto di solidarietà che scalda il cuore.

Come partecipare? È possibile prenotare i pacchetti entro il 9 dicembre contattando il numero 348.1222567 o scrivendo all’indirizzo email [email protected]. Il ritiro è fissato per domenica 22 dicembre nella sede dell’associazione “Piacenza in Blu” in via Molinari 35, in città.