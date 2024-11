Va’ Sentiero, due anni in cammino sulle montagne italiane: “Esperienza unica”

Attraversare tutta l’Italia camminando sui percorsi di montagna: in tanti l’hanno sognato, ma c’è chi l’ha fatto davvero lasciando il lavoro e trovandone uno nuovo. Il progetto si chiama “Va’ Sentiero” ed è stato presentato dai fondatori, Yuri Basilicò e Sara Furlanetto, al negozio Sport Specialist di Piacenza, in una serata realizzata in collaborazione con la sezione locale del Cai.

Il team di “Va’ Sentiero” ha percorso il Sentiero Italia, il più lungo del mondo: circa ottomila chilometri divisi in 364 tappe affrontate tra il 2019 e il 2021 con qualche stop dovuto alla pandemia. Al gruppo, che ha documentato tutto sui social, attraverso foto, video e live, si sono uniti numerosi camminatori.

I protagonisti hanno raccontato la loro esperienza unica che li ha portati a contatto con la natura, ma anche con tanta gente che si è aggregata e con le popolazioni che hanno scelto di vivere in montagna nonostante le difficoltà.

Oggi il progetto è diventato un libro, una mostra e in futuro uscirà anche un film.