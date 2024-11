Adesione altissima per lo sciopero di Cgil e Uil: media oltre il 70% a Piacenza

È stata altissima la partecipazione allo sciopero generale organizzato da Cgil e Uil, che ha visto centinaia di lavoratrici e lavoratori in piazza a Bologna per rivendicare l’aumento dei salari e delle pensioni, il finanziamento della sanità pubblica, l’istruzione, i servizi pubblici e le nuove politiche industriali. Sono partiti da Piacenza – dove i dati di adesione per la provincia sono risultati molto alti – per la manifestazione regionale conclusa dal segretario generale Cgil Maurizio Landini.

i dati sulle adesioni allo sciopero

Si va dall’85% di adesione alla Paver, al 60% di alcuni marchi della Gdo come Lidl, con i corrieri che consegnano la merce che al 70% hanno incrociato le braccia; stessa adesione alla Gibpo del comparto logistica, passando al 53% della sicurezza privata di Sicuritalia.

Dati alti anche nel comparto manifatturiero in senso stretto: punte del 97% in Diamond Service, 56% all’Astra veicoli industriali; 50% di adesioni allo sciopero alla Drillmec e alla Sitav, e qualcosa in più, 53%, alla Lift Tek Elecar.

comparto pubblico e privato

Nel comparto pubblico adesione ancora più alta, tanto che tutti i nidi comunali sono rimasti chiusi, tranne una sezione. Braccia incrociate anche alla cancelleria penale del tribunale di Piacenza e chiuso anche asilo Unicoop a causa sciopero.

“Sono numeri importanti, segno che le persone vogliono risposte – commentano i segretari generali di Cgil e Uil, Ivo Bussacchini e Francesco Bighi da Bologna – anche i dati dell’inflazione usciti oggi, confermano che l’aumento dei prezzi prosegue mentre i rinnovi dei contratti di lavoro non seguono l’andamento per scelte miopi della parte datoriale e la mancanza di visione industriale e di sistema-Paese della Finanziaria. Questo è più che mai uno sciopero necessario sul merito delle questioni”.

Una mobilitazione nazionale che ha avuto lo scopo di cambiare la manovra economica. Otto ore di tutti i settori privati e pubblici, con il rispetto dei servizi pubblici essenziali. “Che spesso – denunciano i sindacati – avendo gli organici ridotti all’osso viene minato il diritto di scioperare”.

Nonostante i tentatavi di depotenziare la protesta con precettazioni e campagne di disinformazione, migliaia di lavoratrici e lavoratori, insieme alle pensionate e ai pensionati di Piacenza, hanno incrociato le braccia per dare un segnale al Governo e alla parte datoriale.

“salari e pensioni più bassi d’europa”

I manifestanti protestano contro i salari e le pensioni tra i più bassi d’Europa: “Un definanziamento sempre più preoccupante della sanità e dell’istruzione pubblica, tassi di mortalità e infortuni gravi sul lavoro da bollettini di guerra e una politica industriale senza fiato e prospettiva sono questioni cruciali, che chiedono risposte immediate e un impegno forte della politica”.

A Piacenza questa giornata raccoglie un’adesione media di oltre il 70%: “Lo sciopero è risultato uno strumento vitale di partecipazione ed espressione collettiva” si legge nel comunicato stampa.

protesta nazionale

Altissima la partecipazione in tutti i settori produttivi e in tutto il Paese: 85% alla Ferrarelle in Valle Camonica, alla Lavazza di Vercelli, alle Acciaierie Beltrame Vicenza, nei punti vendita Coop e IperCoop della Liguria e alla Carrefour di Carugate (MI); 80% alla Siemens di Trento e alla Leonardo di Pomigliano d’Arco; 98% tra i somministrati della Lamborghini di Bologna; 90% all’Ikea di Genova, alla Pirelli di Settimo Torinese e alla Fincantieri di Castellammare di Stabia; 75% a Poltrona Frau di Macerata, alla Italcementi di Brescia e alla Fincantieri di Palermo; 95% alla Isab di Siracusa.

Elevata l’adesione anche nel settore della conoscenza, con tante scuole completamente chiuse nelle maggiori città italiane.

Più di 50 mila sono state le proteste al corteo di Bologna, con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. E oltre 30 mila a Napoli, con il segretario generale della Uil Pier Paolo Bombardieri.