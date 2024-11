Anche a Piacenza bancomat e carte in tilt: pagamenti nel caos per un guasto alla rete

Un guasto tecnico ha paralizzato il circuito di bancomat e carte di credito in tutta Italia, causando disagi significativi anche a Piacenza. Per molte ore, diversi cittadini e commercianti hanno dovuto fare i conti con pagamenti elettronici bloccati e impossibilità di prelevare denaro contante agli sportelli.

La causa è un disservizio legato alla rete di Worldline, la fintech francese attiva a livello globale nei servizi di pagamento e dei cui servizi si servono alcuni circuiti di pagamento utilizzati da diverse banche. “I servizi di Worldline hanno risentito di problemi di connessione ai suoi data center in Italia, a causa di un’interruzione di servizio da parte di terzi”, fa sapere la società in una nota spiegando che l’impatto “è principalmente localizzato in Italia, con alcuni effetti collaterali in altri mercati”.