Cani e gatti in reparto. “Meno stress e dolore per i nostri pazienti”

Un anno fa nel polo di Medicina riabilitativa di Fiorenzuola partiva il progetto di Attività assistita con gli animali con l’ingresso in ospedale dei cani Shira, Miura e Emily e dei gatti Ophelia, Artù e Camomilla, diventati subito i migliori amici di tanti pazienti ricoverati per lunghi periodi nell’Unità spinale – Gracer o in Medicina riabilitativa intensiva.

Il progetto dell’Ausl è stato coordinato dal dottor Vittorio Casati, responsabile assistenziale del dipartimento e realizzato grazie all’esperienza dell’associazione La Collina dei Ciuchini. Un progetto unico nel suo genere per la sistematicità con cui è stato condotto (incontri bisettimanali), per il numero dei pazienti coinvolti (82) e per lo studio sugli effetti benefici dell’attività con animali (effettuata su un campione di 50 pazienti) che darà origine a pubblicazioni scientifiche. Le risultanze sono state anticipate ieri in un convegno molto partecipato.

“Mettere insieme l’alta robotica in dotazione ai reparti di Fiorenzuola e l’Attività assistita con gli animali – ha evidenziato il primario Gianfranco Lamberti – serve a perseguire un unico obiettivo: la stimolazione cerebrale. Stiamo parlando di pazienti con gravi lesioni cerebrali e midollari e le emozioni nate dal contatto con cani e gatti portano un coinvolgimento di aree del cervello che in questi pazienti devono essere stimolate”.

I fisioterapisti referenti del progetto, Valentina Re e Gianluca Ciardi, hanno illustrato le modalità e i risultati della ricerca.

Gli studi avviati nell’ospedale di Fiorenzuola vedono un miglioramento sul Termometro delle emozioni in tutti i 50 pazienti (il 64% uomini e il 36% donne) del campione che ha seguito l’intero periodo di monitoraggio; il miglioramento per il 79% delle persone rispetto alla scala Hads che misura l’ansia e la depressione qui valutata sui pazienti mielolesi (si è verificata una maggiore responsione agli stimoli esterni) e miglioramenti sul 93% dei pazienti sulla scala NRS che valuta i deficit neuro-cognitivi da ictus o trauma cranico.

L’articolo di Donata Meneghelli su Libertà