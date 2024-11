Giovane ferito con un cacciavite dopo il litigio: denunciato un 50enne

Un litigio tra un 23enne e il marito della madre è culminato con il giovane ferito con un cacciavite mentre l’uomo è fuggito a bordo di un furgone. Il grave episodio si è verificato a Piacenza nella tarda serata di mercoledì 27 novembre in piazzale Libertà.

I cittadini presenti hanno chiamato il 112 e i militari, giunti sul posto, hanno ascoltato la testimonianza della vittima e sequestrato un cacciavite insanguinato. Poco dopo i carabinieri del Radiomobile hanno identificato il 50enne.

Dalle dichiarazioni rese dal giovane e è emerso che, al culmine dello scontro, il 50enne dalle parole è passato ai fatti: ha ferito al volto il rivale, per fortuna non in modo grave anche per l’intervento di un uomo che si trovava a passare di lì, ed è scappato gettando a terra il cacciavite. All’origine del diverbio ci sarebbero ragioni familiari.

Il 50enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane, medicato sul posto da personale del 118, è stato trasportato all’ospedale di Piacenza per essere sottoposto ad accertamenti più approfonditi.