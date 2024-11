Inaugurata alla De Amicis la biblioteca Agosti-Gaggioli: “Due persone speciali”

E’ stata inaugurata alla scuola De Amicis la biblioteca “Colibrì” – il nome è stato scelto dai bambini – che fa parte della rete Biblòh! sostenuta dal Comune di Piacenza e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“Non sarà solo una biblioteca ma un’aula polivalente dove fare formazione anche per l’insegnanti e dove i bambini possano utilizzare questo spazio anche per altre attività – spiega Simona Favari, dirigente del IV Circolo didattico -. Abbiamo partecipato al bando e con l’opportunità di queste nuove risorse abbiamo potuto acquistare dei nuovi arredi, quindi rendere la sala più accogliente, e abbiamo potuto anche aumentare la nostra dotazione libraria. Speriamo anche che in collaborazione coi genitori questo spazio possa essere aperto anche in orario extra scolastico”.

le dediche

L’aula è dedicata a due persone particolarmente significative per la scuola De Amicis: “Una è Lucia Gaggioli, che ha insegnato brevemente perché purtroppo ha avuto una vita breve; una persona a cui teniamo particolarmente. L’altra persona a cui dedichiamo la biblioteca è Fausta Agosti, che è stata vicaria di questa scuola e che mi ha accompagnato nei primi anni; è stata per tutti noi una grande perdita e quindi è fondamentale che la biblioteca ricordi anche lei”.

L’inaugurazione è stata accompagnata musicalmente dal Milestone Piacenza Jazz Fest Quartet.