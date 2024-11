L’appello di Oipa: “Adottate Zeus, il cane della famiglia di Aurora”

Oipa Piacenza, l’organizzazione italiana per la protezione degli animali Italia onlus, lancia un appello. Un appello di adozione canina tanto più delicato in quanto incrocia la storia di Aurora, la 13enne piacentina uccisa il 25 ottobre scorso.

Così Oipa: “Per conoscere Zeus, in punta di piedi siamo entrati nel mondo di Aurora. Nel suo mondo di ragazzina faceva parte anche lui, un meticcio di 6 anni, insieme all’altro cane Kika. Arrivato cucciolo in famiglia ha condiviso l’infanzia con Aurora e i fratelli, fatta di giochi e ore spensierate. Questo legame profondo ha lasciato un’impronta nel cuore di Zeus, un cane di straordinaria sensibilità, che ora sta soffrendo profondamente il distacco e manifesta segni di ansia. I genitori di Aurora, anche dietro consiglio di un esperti cinofili, desiderano che possa trovare una famiglia che lo accolga con amore, pazienza e cura. Una scelta sofferta che aggiunge dolore a questo momento difficilissimo, fatta nell’esclusivo interesse di Zeus”.

“Zeus – prosegue l’appello – è un cane affettuosissimo che ha bisogno di una casa tranquilla dove ritrovare serenità e un nuovo legame che possa aiutarlo a superare questo momento. La speranza è che, grazie alla solidarietà della comunità, che si è stretta da subito intorno a loro, il cane possa trovare una nuova famiglia in grado di accoglierlo con lo stesso affetto che Aurora e la sua famiglia gli ha sempre dato. Un gesto di amore e rispetto per onorare la memoria di Aurora e per il bene di Zeus”.

Zeus a breve verrà trasferito al centro cinofilo Sirio di Irene Mannino in modo che la sua adozione sia seguita da un professionista che affiancherà la nuova famiglia per facilitarne l’ingresso.

Per conoscere Zeus è possibile contattare Paola Monga coordinatrice Oipa Piacenza inviando una mail a guardiepiacenza@oipa. org. o tramite whatsapp al 371 5892813.