Litiga con la madre e la minaccia, poi aggredisce i carabinieri: denunciato

Un’accesa lite per futili motivi è scoppiata tra un 35enne e la madre, in un’abitazione di Fiorenzuola. Al termine del diverbio, il figlio ha minacciato di morte la donna che ha chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari sono stati aggrediti dal 35enne che ha tentato di prendere l’arma dei militari e poi un coltello da un cassetto.

L’atteggiamento aggressivo è proseguito anche nel tragitto per raggiungere la caserma per gli adempimenti del caso. In caserma è stato fatto visitare e medicare da personale del 118 e, al termine di tutti gli adempimenti del caso, il 35enne è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.