“Nel mirino”, su Telelibertà si parla di violenza di genere e della prevenzione

È la violenza contro le donne l’argomento affrontato questa sera, venerdì 29 novembre alle 21 su Telelibertà, da “Nel mirino”, la trasmissione condotta da Nicoletta Bracchi e Thomas Trenchi.

Sull’onda della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre scorso, ospiti dello Spazio Rotative per confrontarsi sul tema saranno Donatella Scardi, presidente del Centro antiviolenza di Piacenza, la psicologa clinica e forense Alessandra Benzi, il comandante del nucleo investigativo provinciale dei carabinieri Michele Mezzetti e Paolo Ferri, della divisione anticrimine della questura di Piacenza.

Dopo avere inquadrato la violenza di genere nel contesto nazionale, si esamineranno i dati riguardanti la nostra provincia, approfondendo il ruolo del Centro antiviolenza e il supporto che necessita dalle istituzioni.

Di violenza contro le donne si parlerà da varie prospettive: in primo luogo quella della prevenzione e sensibilizzazione, compreso il ruolo della scuola, quindi si cercherà di capire se il quadro legislativo è sufficiente per contrastare il fenomeno, infine si ascolterà come operano nei casi di violenza di genere le forze dell’ordine.

Si cercherà infatti di saperne di più su come vengono formati gli agenti, quali tecniche adoperano per supportare le vittime, le misure di protezione più efficaci e il ruolo che le nuove tecnologie possono avere per contrastare i casi di violenza fisica, psicologica e di stalking. Le puntate di “Nel mirino” si possono rivedere anche on demand sulla piattaforma www.teleliberta.tv.