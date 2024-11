Ritorna Piacenza On Ice, da sabato 30 novembre si pattina sul ghiaccio in città

Ritorna il divertimento sul ghiaccio, con la 19esima edizione di Piacenza On Ice, che da sabato 30 novembre fino al 12 gennaio permetterà a tutti i pattinare sulla pista allestita di fianco al Facsal, nello spiazzo allestito davanti al palazzetto dello Sport.

Novità di quest’anno la possibilità per i più piccoli di prendere lezioni di pattinaggio. Ad annunciarlo in conferenza stampa, nella sede di Confesercenti, sono stati lo storico organizzatore Carlo Manucci, l’assessore allo sport Mario Dadati e il direttore di Confesercenti Fabrizio Samuelli.

“La manifestazione si conferma un appuntamento atteso per la città, capace di creare momenti di aggregazione a tutte le fasce d’età, e non solo ai piacentini, ma ai visitatori che ogni anno, numerosi, ci raggiungono dalle province vicine perfino da Milano e Bologna. In un’epoca sempre più digitale, quello che manca oggi è la socialità, i giovani si stanno sempre più isolando. Obiettivo di iniziative come questa è anche quello di riportare le nuove generazioni a incontrarsi e passare momenti insieme. Abbiamo già distribuito diversi ingressi a prezzi scontati agli studenti di numerosi istituti scolastici e oltre 5mila biglietti gratuiti alle scuole elementari per usufruire del trenino che collegherà la città alla pista di pattinaggio durante i weekend”.

La pista sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 19.30, il sabato dalle 15 alle 23.30 e la domenica dalle 10 alle 20