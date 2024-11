Via Roma, street market con l’addobbo natalizio disegnato da Freghieri

Sull’albero di Natale un addobbo disegnato dal “papà” di Dylan Dog. L’illustratore piacentino Giovanni Freghieri ha realizzato un disegno che verrà inserito in un balocco per addobbare l’albero e che è realizzato dall’Associazione Quartiere Roma: è il gadget di questo natale 2024 e i piacentini potranno trovarlo direttamente al Via Roma Street Market di domenica primo dicembre.

Dalle 9 del mattino fino alle 5 del pomeriggio la strada sarà chiusa al traffico ma aperta ai cittadini: tante le bancarelle previste che affolleranno la via come di consueto dall’incrocio con via Pozzo alla piazzetta Santa Maria. Vintage, antiquariato, brocantage, libri e dischi costituiscono il ricco menù del mercatino che è ormai una tradizione.

addobbO disegnato da Giovanni Freghieri

A questa edizione dicembrina però sarà presente anche un banchetto dei Matti da Galera che presenteranno il nuovo addobbo natalizio realizzato da Freghieri e assemblato nei giorni scorsi dai volontari dell’Associazione Quartiere Roma: “Si tratta di un’idea originale e speriamo che i piacentini possano apprezzarla – fanno sapere dall’associazione – ringraziamo Giovanni Freghieri che mette ancora una volta a disposizione il suo talento e la sua professionalità per il gruppo. Per noi è un motivo di orgoglio questa sua vicinanza”. E a quanto pare Freghieri sarà presente al pomeriggio al Via Roma Street Market per disegnare e incontrare i suoi lettori affezionati.

Questo è l’ultimo appuntamento dell’anno con il mercatino che a gennaio e febbraio va in pausa per tornare smagliante la prima domenica di marzo.