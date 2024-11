Lavori in piazza Cittadella fermi da giorni: “Fognatura e acquedotto da spostare”

“Perché il cantiere è fermo?” Lo chiede attraverso un’interrogazione il capogruppo della civica di centrodestra Patrizia Barbieri. “Avevo segnalato nell’ultimo consiglio comunale questa circostanza, con richiesta di spiegazioni – commenta – che oggi formulo in una interrogazione rivolta a sindaco e giunta, perché relazionino immediatamente sulle ragioni di questo stop”.

“Sulla pratica di Piazza Cittadella – si legge nell’atto ispettivo – l’attuale maggioranza ha sempre ritenuto che non potessero esserci dilazioni temporali, tant’è che sono state respinte tutte le richieste delle minoranze volte ad ottenere un minimo di tempo in più per approfondire situazioni contrattuali particolarmente rilevanti e complesse”. Urgenza che però secondo Barbieri non risulta dai fatti: Ormai da giorni il cantiere è completamente fermo – afferma l’ex sindaca – e ad oggi non sono state rese note le ragioni del blocco dei lavori”.

La replica del Comune: “Cronoprogramma rispettato”

A stretto giro è arrivata la risposta del Comune di Piacenza: “Il cantiere di Piazza Cittadella vive le dinamiche di ogni altro cantiere che comporta lavorazioni complesse, sia in termini di opere sia relativamente al coinvolgimento di soggetti terzi. E si ricorda che sia la direzione lavori sia la loro realizzazione sono in capo alla società Piacenza Parcheggi e non all’ente comunale”.

“Gli uffici tecnici – prosegue la nota del Comune – ne stanno comunque monitorando l’andamento e, dalle interlocuzioni avute, il rallentamento delle operazioni riguarda vicende prettamente tecniche. Due in particolare: la definizione del contratto per il controllo degli scavi riguardante l’aspetto archeologico e la definizione della parte tecnica con Ireti per le lavorazioni relative ai sottoservizi”. “Nel contratto di realizzazione della piazza – specificano da palazzo Mercanti – è prevista infatti la correzione di traccia di un piccolo tratto fognario (via Bacciocchi angolo via Cittadella) e lo spostamento di un tratto di rete acquedottistica in via Cittadella. E la supervisione archeologica è ovviamente necessaria anche per queste operazioni, che verranno calendarizzate ed eseguite non appena definito i tracciati con Ireti”.

Per quanto riguarda le tempistiche traspare serenità dalla maggioranza: “Non si vanno a mutare i termini previsti di esecuzione dell’opera che, come da cronoprogramma, sono fissati a inizio anno 2026”.