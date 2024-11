Open Unicatt, porte aperte nell’ateneo piacentino: “Orientamento per i giovani”

La nuova edizione di “Open Unicatt”, il viaggio che porta gli studenti a scoprire tutti i campus dell’Università Cattolica, ha fatto tappa stamattina (30 novembre) a Piacenza. E’ stato possibile scoprire le opportunità che offre il campus di via Emilia Parmense, a partire dai corsi di laurea triennali e magistrali, attraverso colloqui con tutor e studenti, ma anche i servizi come EduCatt, la Fondazione senza fini di lucro cui l’ateneo ha affidato il compito di erogare i servizi relativi al diritto allo studio a favore degli studenti durante il loro percorso universitario, il polo studenti, i Servizi per l’inclusione, Ucsc International e il centro pastorale. Dopo aver ritirato il kit di benvenuto, quindi, i partecipanti sono stati protagonisti di un tour guidato nel campus piacentino.

“L’affluenza è in crescita – ha spiegatore il direttore dell’orientamento Michelangelo Balicco – ciò vuol dire che l’università Cattolica va nella giusta direzione, sempre in un profondo legame con il territorio e con le aziende”.