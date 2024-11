Paver dona un software per i malati oncologici: cure più efficienti e veloci

L’automazione intelligente arriva in Radioterapia all’ospedale di Piacenza. È stata ufficializzata oggi, in Sala colonne, la donazione di un software innovativo di autocontornazione, utilissimo ai professionisti del reparto per lo sviluppo di programmi che aiutano a identificare con la massima precisione e sicurezza possibile le parti anatomiche da trattare.

IL SOFTWARE LIMBUS A PIACENZA

La donazione arriva da Paver Spa che ha promosso l’iniziativa in occasione del sessantesimo anno dalla propria fondazione. Il software Limbus, utilizzato ancora in pochi ospedali italiani, permetterà di rendere più efficienti e veloci le cure per i malati oncologici della nostra provincia. Il sistema di intelligenza artificiale applicato in radioterapia identifica prima gli organi a rischio, che devono essere preservati durante l’irradiazione, e successivamente i volumi bersaglio, ovvero il tumore, a cui somministrare la dose massima di radiazione. “Grazie a Limbus, l’Azienda Usl di Piacenza ha adottato una soluzione innovativa che ottimizza le prestazioni e migliora la qualità dei trattamenti, rendendoli più personalizzati ed efficaci per i pazienti del reparto” – si legge in una nota.

RADIOTERAPIA DI PIACENZA: MILLE TRATTAMENTI

La Radioterapia diretta da Daniela Piva opera attivamente dal 1987 e rappresenta la struttura di riferimento per i trattamenti radioterapici destinati ai pazienti oncologici di tutta la provincia di Piacenza. Sono circa mille i trattamenti effettuati all’anno. Offre un importante supporto terapeutico nella cura di numerose patologie neoplastiche e, grazie al nuovo sistema di automazione intelligente, potrà migliorare le proprie performance in particolare rispetto al cancro alla prostata, al retto, alla sfera otorino, alla mammella, polmone e al cervello.

La Radioterapia si avvale di strumentazioni al passo con i tempi e, grazie ad un continuo aggiornamento professionale e tecnologico, assicura ai propri pazienti accuratezza nella gestione della malattia oncologica e del paziente nel suo complesso. Il sistema attuale e quello già adottato dall’Azienda consentono di curare l’area del corpo interessata tutelando però, il più possibile, gli organi sani circostanti. Con Limbus sarà possibile potenziare ulteriormente la precisione del trattamento, aumentando la sicurezza del paziente.