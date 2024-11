Droga e un coltello in tasca: arrestato in via Colombo dopo un lungo inseguimento

È stato arrestato dalle volanti della questura il 24enne nordafricano senza fissa dimora che nel pomeriggio di giovedì 28 novembre è stato “pizzicato” in via Colombo a Piacenza con in tasca oltre un etto di hashish e un coltello a serramanico.

Il giovane, apparso subito sospetto, è stato fermato dagli agenti per un controllo: dopo aver simulato la ricerca del documento, il 24enne si è dato alla fuga dirigendosi a piedi verso piazzale Velleia. Gli agenti si sono subito lanciati all’inseguimento e grazie anche alla collaborazione dei cittadini presenti lungo il tragitto sono riusciti a raggiungerlo. Dopo aver cercato di neutralizzarlo con un taser – anche perché, secondo la ricostruzione degli agenti, il ragazzo aveva più volte cercato di estrarre qualcosa dalla tasca del giubbotto – i poliziotti sono riusciti a bloccarlo al culmine di un lungo inseguimento, mentre il 24enne tentava nuovamente di scavalcare un muro per entrare nel perimetro di un altro edificio in via Colombo.

In seguito alla perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso – oltre che dello stupefacente – di un coltello a serramanico e diverse banconote: tutto materiale sottoposto a sequestro, in quanto pertinente ai reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto illegale di arma di cui dovrà rispondere il giovane. Quest’ultimo è stato infine condotto in questura, in attesa del rito per direttissima.