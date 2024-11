“Un punto di riferimento per la comunità macedone”: nasce Uniti per il Futuro

Si chiama “Uniti per il Futuro” e il suo obiettivo è quello di rispondere alle esigenze dei cittadini macedoni residenti a Piacenza e provincia, i quali desideravano da tempo un punto di riferimento per promuovere iniziative culturali e sociali.

Stamattina, sabato 3 novembre, la nuova associazione macedone si è presentata alla città presso la sede provinciale della Cisl a Piacenza.

la mission di “uniti per il futuro”

Come ha sottolineato il neoeletto presidente Ace Pojrazov, l’associazione si propone di offrire un supporto concreto alle famiglie in difficoltà e a chi ha bisogno di assistenza, promuovendo l’insegnamento della lingua madre ai giovani macedoni e rappresentando la cultura macedone in Italia. Tra gli obiettivi anche la collaborazione con la comunità piacentina, tramite l’organizzazione di eventi sportivi e iniziative di solidarietà tra connazionali, a partire dal superamento degli ostacoli di natura linguistica.

le realtÀ presenti

All’evento, oltre al segretario generale Cisl Parma Piacenza, Michele Vaghini, era presente il direttore dell’agenzia per l’emigrazione di Macedonia Slobodan Bliznakovski, mentre per l’amministrazione comunale di Piacenza c’erano l’assessore Serena Groppelli e il consigliere comunale Stefano Perrucci, a testimoniare la riconosciuta importanza di queste realtà per le dinamiche di integrazione. Presenti in sala anche altri rappresentanti della Cisl locale come Salvatore Buono della Fit Cisl (Trasporti Logistica) e Roberto Varani di Filca Cisl (Edilizia), settori produttivi in cui i lavoratori di origine macedone sono prevalentemente presenti.

il commento degli amministratori comunali

Gli amministratori comunali hanno espresso la propria soddisfazione per la nascita di “Uniti per il Futuro”, ricordando “l’importanza della collaborazione tra il Comunale le associazioni di immigrati. Piacenza – hanno ricordato – è una città con una significativa presenza di immigrazione da molti anni, con diverse comunità, tra cui quella macedone, che contribuiscono alla ricchezza culturale e sociale a partire dal contestuale mantenimento della lingua madre e dell’apprendimento dell’italiano. Questo senza dimenticare l’apporto positivo all’economia locale, anche per quanto riguarda l’iniziativa imprenditoriale. La collaborazione con queste realtà associative – è stato detto – permette di promuovere la conoscenza reciproca, il dialogo e favorire lo scambio culturale, valorizzando le tradizioni e le competenze degli immigrati”.

collaborazione con la cisl

“Uniti per il Futuro” intende inoltre stringere una collaborazione sinergica con il centro servizi della Cisl a Piacenza per un supporto fiscale, di patronato e burocratico globale, finalizzato al supporto dei cittadini macedoni. L’associazione intende collaborare anche con l’ufficio stranieri della Cisl per agevolare i propri connazionali nella gestione delle pratiche documentali. I responsabili dei servizi Cisl hanno inviato ad una precoce presa di contatto, virtuale, con internet e di persona. Il presidente Pojrazov si è detto “fiducioso che Uniti per il Futuro possa contribuire a costruire un futuro migliore per tutti i cittadini macedoni a Piacenza contribuendo al civismo in città e in provincia”.