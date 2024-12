Compra fanali per auto sul web, ma dentro al pacco trova una lattina d’acqua

Compra sul web i fanali posteriori per la sua auto, pagandoli 290 euro, ma una volta entrato in possesso del pacco – invece di trovarvi quanto acquistato – rinviene una lattina di acqua naturale. È quanto accaduto nei giorni scorsi a un quarantenne piacentino. All’apertura del pacco l’amara sorpresa, con l’acquirente che non ha potuto fare altro che recarsi in questura.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ