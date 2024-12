Le code infinite e le notti al freddo davanti alla questura per i richiedenti asilo

L’obiettivo è essere tra i primi cinquanta quando l’indomani la questura spalancherà i cancelli e li farà entrare uno ad uno. Questo tipo di coda non ha nulla a che vedere con quelle per il nuovo iPhone cui si assiste ogni anno. Qui l’oggetto dei desideri è un foglio di carta, vitale, un permesso di soggiorno per l’esattezza, o la domanda per l’asilo politico. Nuovo o rinnovato non importa, l’importante è esserci. E sperare.

In viale Malta a Piacenza la scena si ripete da tempo ogni martedì notte, e c’è chi arriva anche al pomeriggio per essere tra i primi. Qualcuno passa la notte sotto la tettoia della Croce Rossa in giacigli ricavati con cartoni e coperte.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ