Al Lions Club Piacenza Gotico serata dedicata ai nuovi soci. Premiato Dattilo

Una serata speciale all’insegna della condivisione, del dialogo e della progettualità: la cena organizzata dal Lions Club Piacenza Gotico è stata un’occasione per rafforzare i legami tra i soci, confrontarsi su nuove idee e pianificare futuri service orientati al supporto delle comunità.

Non solo convivialità, ma anche un momento di crescita per il gruppo, arricchito dall’ingresso di una nuova figura di spicco, l’imprenditore Alessandro Faccini, accolto con entusiasmo nel club. L’evento ha rappresentato un importante passo verso il rafforzamento della coesione interna e il rinnovamento delle energie. Il Lions Club Piacenza Gotico ha confermato la sua vocazione di vicinanza concreta a chi ha bisogno, dimostrando che ogni piccolo contributo può fare una grande differenza.

La serata presso il ristorante “Paoli” di San Bonico, sede del sodalizio fondato nel 1987, è stata anche un’opportunità speciale per rendere omaggio a una personalità del Lions Club: l’avvocato Savino Dattilo.

Decano del gruppo, socio fondatore e past governatore, Dattilo è stato premiato per il suo straordinario impegno lionistico, dimostrato non solo attraverso la dedizione al servizio al prossimo, ma anche per la sua capacità di coinvolgere nuovi profili, favorendone l’ingresso e ampliando così la rete del club.