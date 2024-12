Confagricoltura Piacenza: eletti i nuovi membri del consiglio direttivo 2024-2028

Si sono conclusi il 27 novembre gli appuntamenti elettorali per la costituzione del nuovo consiglio direttivo di Confagricoltura Piacenza, che guiderà l’associazione per il quadriennio 2024-2028. Il percorso elettorale è stato avviato lo scorso 11 novembre, in una data simbolica come quella di San Martino, con le votazioni che si sono svolte presso tutte le sede territoriali. Le urne hanno scelto i nuovi consiglieri, eletti per rappresentare le diverse zone provinciali, le sezioni di prodotti e dei sindacati di categoria di cui, nelle due settimane successive, si sono tenuti i consigli direttivi per eleggere, di ciascuno, il rispettivo presidente, membro di diritto, secondo gli obblighi statutari, del consiglio di Confagricoltura Piacenza.

Il consiglio direttivo si è quindi completato e il prossimo 4 dicembre si riunirà per gli ultimi passaggi formali, tra cui l’elezione del presidente, due dei vicepresidenti, del tesoriere e di altri cinque membri che, insieme al presidenti dei giovani di Confagricoltura Anga, costituiranno la giunta esecutiva per il quadriennio 2024-2028. Al consigio parteciperà anche il presidente del Collegio dei revisori, come previsto dallo statuto dell’Associazione.

le parole del direttore di confagricoltura piacenza

“Esprimo la mia soddisfazione per come si sono svolte queste operazioni di voto – commenta Marco Casagrande, direttore di Confagricoltura Piacenza -, con una significativa partecipazione degli associati e la costituzione di un Consiglio che vede insieme continuità e rinnovamento: con importanti conferme, garanzia di esperienza e segno dell’attaccamento che le aziende storiche mostrano a Confagricoltura Piacenza. Al contempo registriamo l’ingresso di nuovi associati, in particolare anche di alcuni giovani, segno della vitalità dell’Associazione e delle aziende che rappresenta. È motivo di profondo orgoglio poter certificare che anche le nuove generazioni continuano a investire il loro futuro nel settore e nell’Associazione. Nella consapevolezza dell’impegno richiesto dal ruolo dirigenziale e dall’onere che deriverà dall’affrontare le sfide future, Confagricoltura Piacenza resta a disposizione di tutti i Consiglieri per ogni aspetto: sindacale, organizzativo, tecnico-economico ed augura a ciascuno buon lavoro”.

i consiglieri eletti

Consiglieri eletti su base territoriale:

Zona di Piacenza: Daniele Arata, Giuseppe Baldini;

Zona di Fiorenzuola d’Arda: Giovanni Bulfari, Camillo Gallini;

Zona di Agazzano: Fabio Azzali, Giuliano Bongiorni;

Zona di Monticelli: Emanuele Pisaroni, Giovanni Zangrandi;

Zona di Castel San Giovanni: Giorgio Ferrari, Paolo Paratici;

Zona di Alta Collina e Montagna: Alberto Anguissola; Stefano Repetti (società Itaca)

Consiglieri eletti su base provinciale:

Leonardo Bersani, Onorio Casarola, Matteo Cattivelli, Paolo Cavanna, Umberto Gorra, Corrado Peratici, Egidio Repetti, Luca Segalini.

Consiglieri eletti presidenti Sezioni di Prodotto:

Sezione di Prodotto Lattiero-Casearia – Alfredo Lucchini;

Sezione di Prodotto Pomodoro da Industria – Giovanni Lambertini;

Sezione di Prodotto Vitivinicola – Stefano Pizzamiglio;

Sezione di Prodotto Colture Industriali – Ercole Parizzi;

Sezione di prodotto Carni Bovine e Suine – Giovanna Parmigiani;

Sezione di Prodotto Agroenergetica – Gabriele Dieci.

Consiglieri eletti presidenti dei Sindacati di categoria:

Sindacato proprietari Conduttori – Camillo Chiapponi;

Sindacato Affittuari Conduttori in economia – Federica Melodi;

Sindacato Impresa Agricola Familiare – Stefano Repetti;

Sindacato Proprietari con Beni Affittati – Michele Rossi.

A questi si aggiungono i componenti di diritto:

gli ex presidenti: Michele Lodigiani; Enrico Chiesa e Filippo Gasparini;

il presidente dei Giovani di Confagricoltura Anga -Sezione di Piacenza: Filippo Losi

il presidente Anpa (Associazione Pensionati di Confagricoltura): Giovanni Merli.

Partecipano infine al Consiglio con voto consultivo: il presidente del Collegio dei Revisori – Alberto Squeri e gli altri due membri effettivi: Paolo Bosi ed Enrico Trentini; due delegati dei Giovani di Confagricoltura – Anga: Vittorio Bertoli Merelli ed Edoardo Libé.