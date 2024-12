Divampa un incendio nello scantinato, sette intossicati trasportati all’ospedale

Sette persone sono rimaste intossicate in seguito a un incendio improvvisamente divampato nello scantinato in una palazzina in strada della Chiesa a Roncaglia. I sette intossicati, quattro adulti e tre bambini di nazionalità algerina e marocchina, sono stati portati all’ospedale di Piacenza. E’ accaduto intorno alle 20 nella serata di lunedì 2 dicembre.

“Non so che cosa possa aver provocato l’incendio” ci ha detto il proprietario del vecchio caseggiato di via della Chiesa, accorso sul posto non appena è stato informato del rogo, “forse un corto circuito, ancora non siamo riusciti a capire le origini dell’incendio”.

Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco e in pochi minuti hanno domato le fiamme e una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile per gli accertamenti del caso. Sono intervenute tre ambulanze, un’automedica e un’auto infermieristica. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto agli intossicati che sono poi stati portati d’urgenza all’ospedale Guglielmo da Saliceto. Nessuno di loro è risultato essere in gravi condizioni.