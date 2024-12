Felpe natalizie in piacentino: la nuova iniziativa per sostenere l’Hospice

“Bon Nadal”. Un caro augurio di buon Natale in dialetto piacentino accompagnato dalle sagome della coppa e degli anolini. È la simpatica felpa tutta in tradizionale stile piacentino che la società Anvein Social Club ha realizzato per le feste di quest’anno, ancora una volta per sostenere la Casa di Iris. Proprio come negli anni passati infatti, parte del ricavato dell’iniziativa natalizia verrà devoluto all’Hospice di Piacenza.

“Abbiamo creato questa felpa con il marchio piacentino, ma è un bel regalo di Natale per tutti – ha spiegato uno dei titolari di Anvein Social Club, Matteo Castignoli – si possono acquistare andando sul nostro sito di e-commerce per poterle ordinare e farle arrivare direttamente a domicilio, oppure andarle a ritirare presso il nostro punto al negozio di abbigliamento King’s Cross Streetwear di via Sbolli 16″.