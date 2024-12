Furti in abitazioni e lupi in pianura, i cittadini chiedono incontro con il Prefetto

I furti nelle abitazioni. E i lupi, la cui presenza è segnalata ormai stabile e minacciosa anche nei territori di pianura. Sono i due fronti che preoccupano, e molto, i sindaci del territorio. Tutti, indistintamente dal colore politico. Le loro chat sono ormai intasate di notizie di colpi, riusciti o tentati, tanto che da un gruppo ampio e compatto di primi cittadini giunge l’accorata richiesta di un incontro urgente con il prefetto Paolo Ponta e i vertici delle forze dell’ordine per capire come arginare il dilagare dei fenomeni.

In scala di importanza sono i ripetuti furti nelle case private cui si assiste da giorni a destare allarme. Non che le statistiche registrino un boom senza precedenti, ma una recrudescenza del fenomeno rispetto al 2023, seppur ciclica, quella sì.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’