“Madgòn” cercasi disperatamente: la richiesta scatena il popolo del web

Cercasi “madgòn” disperatamente. E così una tradizione popolare che sembrava morta e sepolta sotto la spinta della modernità riemerge inaspettata in tempi di digitale e di social: proprio nei giorni scorsi, in un gruppo pubblico su Facebook è stato lanciato un annuncio in cui un utente ha chiesto al popolo piacentino della rete di indicargli un “guaritore” che potesse aiutare un conoscente ad alleviare le pene del “fuoco di Sant’Antonio”. E naturalmente la richiesta è stata accompagnata dai commenti più vari, da accuse di “medievalismo” alla difesa della sacrosanta credulità popolare, fino a toccare le idee “no vax”.

L’articolo di Cristian Brusamonti su Libertà