Qualità sportelli e servizi online, il Comune di Piacenza attiva un questionario

Nei prossimi giorni, i cittadini che hanno utilizzato i servizi comunali, online o a sportello, lasciando il proprio indirizzo di posta elettronica, potranno ricevere una email proveniente dall’indirizzo [email protected] che li invita a rispondere a un breve questionario sulla qualità dei servizi comunali.

Lo rende noto l’amministrazione comunale di Piacenza.

La comunicazione sarà inviata anche a chi si è iscritto al panel per partecipare ai sondaggi promossi dall’ente, cui è sempre possibile aderire consultando, per ulteriori informazioni e per registrarsi, alla pagina web comune.piacenza.it/panel.

Sul sito www.comune.piacenza.it sarà inoltre disponibile, a partire da lunedì 2 dicembre, il link per compilare direttamente il questionario online.