Rissa in centro dietro le scuole, testimoni: “Sembrava un regolamento di conti”

E’ stata una rissa programmata. E’ accaduto venerdì alle 13.40, all’angolo tra via X Giugno, via Della Ferma e via Baciocchi, quando per gli studenti del polo scolastico in loco era suonata l’ultima campanella. Il violento scontro sembrerebbe esser partito da un gruppetto di ragazzi, di varie etnie, che non frequentano nessuno degli istituti dell’area.

Secondo alcuni testimoni i ragazzi si sarebbero appostati nel crocevia già 20 minuti prima dell’uscita degli studenti. Sempre a detta di chi ha assistito, la vicenda sarebbe apparsa come un “regolamento di conti”, tra chi si era messo in attesa all’angolo e qualcuno dei ragazzi uscito da scuola (non è chiaro tuttavia da quale degli istituti presenti). Uno dei testimoni avrebbe ripreso con il telefonino il violento parapiglia, dove si sarebbe arrivati persino a menare botte persino con i caschi. La dirigente del Romagnosi-Casali Raffaella Fumi ha scritto al prefetto Paolo Ponta: è necessario un presidio fisso all’ingresso e all’uscita degli studenti per la sicurezza di tutti.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’