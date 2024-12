Abbandonati come rifiuti in uno scatolone: cinque cuccioli trovano casa

Li aveva recuperati una pattuglia della polizia locale, stipati e infreddoliti in uno scatolone di cartone. Cinque cuccioli meticci, che un cittadino aveva avvistati uno stretto all’altro nel temporaneo rifugio di fortuna, in via Gaspare Lorenzini, zona Borghetto.

Non ci sono neppure parole adeguate per condannare il gesto di chi, consapevole dei rischi a cui sarebbero stati esposti lasciati lì, come un pacco dimenticato, non si è comunque fermato. Ma adesso, per tutti coloro che hanno letto con il cuore commosso la notizia del loro ritrovamento, è il giorno della felicità. Subito dopo il loro recupero, infatti, i cinque cuccioli erano stati condotti al canile municipale di Piacenza: e ora tutti e cinque i piccoli sono stati adottati.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ