“Lo Specchio di Piacenza” e il prefetto Paolo Ponta: carriera dedicata alle istituzioni

Allo “Specchio di Piacenza”, in onda questa sera alle 20,30 su Telelibertà, è ospite il Prefetto Paolo Ponta. Durante l’intervista, rilasciata a Nicoletta Bracchi, ideatrice e conduttrice del format, il Prefetto affronterà diverse tematiche di rilevanza per il territorio, spaziando dalla sicurezza cittadina alle politiche di integrazione, senza tralasciare le sfide legate alla gestione dei servizi pubblici e al coordinamento tra le istituzioni locali.

chi è paolo ponta

Una solida carriera, la sua, all’interno delle istituzioni italiane, iniziando il percorso presso il Comune di Chivasso. Successivamente, ha prestato servizio nelle Prefetture di Alessandria e Asti, accumulando una vasta esperienza in ruoli di crescente responsabilità. La sua carriera ha raggiunto una svolta nel gennaio 2002, quando è stato promosso alla qualifica dirigenziale di viceprefetto. Dal 1° dicembre 1993 al 19 giugno 2011 ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Alessandria. Dal 20 giugno 2011 al 1° novembre 2018 ha operato come Vicario Coordinatore presso la Prefettura di Asti, dove ha svolto un ruolo chiave nel coordinamento delle attività amministrative e nella gestione delle crisi territoriali. Il suo impegno lo ha portato a ricoprire, dal 2 novembre 2018, la stessa posizione di Vicario Coordinatore presso la Prefettura di Alessandria. Grazie a questa solida esperienza, dal 2023, Paolo Ponta è stato nominato Prefetto di Piacenza. Le puntate dello “Specchio di Piacenza” si possono rivedere on demand sul sito teleliberta.tv.