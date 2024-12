Perde la testa e spacca tutto, bracciante agricolo piega la portiera dei carabinieri

Bracciante agricolo di categoria “pesi massimi” ha perduto la testa e spaccato tutto, compresa la portiera di una macchina dei carabinieri che è stata piegata. Per fermarlo sono accorsi sei carabinieri, una squadra di sanitari, spray urticante due scariche di taser e sedativi.

E’ accaduto domenica mattina in un’azienda agricola di Chiavenna Landi. Protagonista dell’episodio un uomo quarantenne con problemi psichici, ma che – hanno assicurato i responsabili dell’azienda – non ha mai fatto male ad una mosca, soltanto quando perde la testa si accanisce contro oggetti. Un grande lavoratore e molto forte, in grado di sollevare due balle di fieno alla volta. Domenica mattina stava riposando nel suo alloggio destinato ai lavoratori dell’azienda. Con lui il compagno di stanza. Cosa sia accaduto non è chiaro, il quarantenne ad un certo punto è uscito di senno ed ha cominciato a spaccare tutto.

