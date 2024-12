Rezzano sostiene la Pubblica assistenza di Carpaneto con una generosa donazione

Piacenza vanta un’importante storia di volontariato attivo con Anpas, presente non solo in città ma anche in provincia: è infatti il caso di Rezzano, che come comunità ha dimostrato grande solidarietà, raccogliendo 1.500 euro durante la Festa del ringraziamento per sostenere la Pubblica assistenza di Carpaneto.

“Un gesto di solidarietà”, dicono gli organizzatori Valentina Corcagnani e Vittorio Bertoli Merelli, “che dimostra quanto la comunità di Rezzano e paesi limitrofi siano uniti e sensibili alla necessità del territorio.”

La donazione è stata simbolicamente consegnata durante una cerimonia in data 1 Dicembre, che tra gli altri ha visto la presenza della Presidente dell’associazione, Claudia Boselli e alcuni volontari e consiglieri di Carpaneto soccorso. La Presidente ha espresso il suo sentito ringraziamento, sottolineando l’importanza di queste iniziative nel rafforzare i legami tra le diverse realtà del territorio.