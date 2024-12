San Bonico, esce di strada e resta incastrata nell’auto: estratta dai vigili del fuoco

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza per poter soccorrere la donna rimasta incastrata nella propria auto dopo essere uscita di strada e finita nel canale al lato della carreggiata. L’incidente è avvenuto appena dopo le 16 di oggi pomeriggio, martedì 3 dicembre, tra La Verza e San Bonico, in via Fornari.

Donna estratta dall’auto grazie ai vigili del fuoco

Per cause ancora ancora da chiare la donna, di 58 anni, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi nel canale lungo la strada. Per estrarla dall’abitacolo fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta estratta, la donna è stata soccorsa da un equipaggio della Pubblica assistenza Croce bianca. Sul posto anche il personale del 118 con auto infermieristica e auto medica.

La 58enne è stata trasferita all’ospedale di Piacenza in condizioni serie. Non è in pericolo di vita. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Sul posto anche gli uomini di Sicurezza e Ambiente.