Settore lattiero caseario in crescita, si prepara al Dairy Expo Tech a Piacenza Expo

Il settore lattiero caseario italiano si prepara a incontrarsi a Dairy Expo Tech, la mostra convegno dedicata alle macchine e alle attrezzature per la produzione del latte e di tutti i prodotti caseari organizzata da Senaf, che avrà luogo il 5 e 6 dicembre a Piacenza Expo, per discutere di sostenibilità, automazione e innovazione.

i dati positivi dell’export del settore

Il settore ha visto dei dati positivi di recente per quanto riguarda l’export: secondo il Clal, la società di consulenza specializzata nel comparto agro-alimentare, l’export di formaggi e latticini ha costituito, non solo, un elemento chiave per il progresso del settore nel 2023, ma anche nell’anno corrente. Si registra infatti un incremento significativo dell’11,5% da gennaio ad agosto del 2024 con quasi 450mila tonnellate esportate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnato da +4,2%. Cresce anche il prezzo del latte alla stalla che in Lombardia nel mese di ottobre ha raggiunto una quotazione di 55 euro/100 litri, con un incremento dell’11,11% rispetto al 2023. Parallelamente, a livello nazionale, le consegne di latte vaccino considerando il periodo gennaio-agosto 2024 (con febbraio standardizzato a 28 giorni) registrano una crescita complessiva dell’1,1%. L’incremento nelle consegne di latte vaccino a livello nazionale, il fatturato di circa 19 miliardi e la forte reputazione internazionale di cui godono i prodotti lattiero-caseari italiani (di qui il sostegno alle esportazioni) sono dati significativi sulla stabilità e la flessibilità del settore, che continua a vedere l’espansione della capacità produttiva e l’equilibrio della bilancia commerciale.

il programma dell’evento

Il Dairy Summit, che aprirà l’evento, si concentrerà su politiche agricole ed economiche, con interventi di esperti e istituzioni come l’europarlamentare Stefano Bonaccini e il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, oltre che a Alberto Statti, componente della Giunta Esecutiva di Confagricoltura; Cristiano Fini, Presidente Cia e Giovanni Guarneri, Coordinatore del settore Lattiero caseario di Alleanza delle Cooperative.

Importante anche il contributo accademico alla due giorni sviluppato grazie alla presenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Preside di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e Ordinario di microbiologia agraria, Pier Sandro Cocconcelli.

Il pomeriggio sarà dedicato a sessioni scientifiche sulla qualità del latte e dei formaggi.

Il Dairy Tech Summit, che si terrà il secondo giorno, esplorerà soluzioni tecnologiche per migliorare la competitività del settore, con approfondimenti su sostenibilità e automazione.

“Dairy Expo Tech nasce con l’obiettivo di offrire al settore lattiero-caseario una piattaforma unica dove tradizione e innovazione si incontrano per costruire il futuro – afferma Emilio Bianchi, Direttore Generale di Senaf – in un contesto di crescita internazionale, come dimostrano i dati sull’export e sull’aumento della qualità del latte, questa mostra convegno rappresenta un’occasione imperdibile per condividere idee, tecnologie e visioni. Solo un approccio integrato e collaborativo può garantire alla filiera di affrontare con successo le sfide di sostenibilità, efficienza e competitività che ci attendono”.

L’evento vedrà anche la partecipazione di 27 imprese italiane, protagoniste in vari ambiti della filiera, dalla qualità del prodotto alla logistica, fino al confezionamento sostenibile.