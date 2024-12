Solo in ospedale a Fiorenzuola: dai social una cordata per fargli compagnia

Suo figlio Mattia, 37 anni, venerdì è stato ricoverato al polo riabilitativo di Fiorenzuola per quella che si prospetta come una degenza lunga e faticosa, per recuperare motricità e funzioni neurologiche. Lei, mamma Sabrina, è distante perché vive in provincia di Cuneo, dove lavora tutti i giorni, esclusi i festivi. Così domenica pomeriggio, dopo nemmeno 48 ore trascorse lontano da lui, le viene d’istinto di scrivere su Facebook nella pagina “Sei di Fiorenzuola!! Si….” per chiedere se “qualche anima buona ha un po’ di tempo per fargli visita e donargli un sorriso”. Inaspettatamente per lei si scatena una gara di solidarietà: in poche ore si costituisce una chat chiamata “Insieme per Mattia” per coordinare le visite. E ieri sera c’è stata la prima, da parte di Doriana che si è presentata come “un’amica della mamma”, suscitando la gioia di Mattia.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ