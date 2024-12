Topo d’auto in azione alla Farnesiana, spacca il lunotto e fugge con una maglietta

Ladri in azione spaccano il lunotto di una macchina e rovistano nell’abitacolo senza trovare nulla di valore e si accontentano di portare via una maglietta che era stata lasciata sui sedili del veicolo. E’ accaduto nella notte fra sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre in via Di Vittorio, alla Farnesina. Il topo d’auto, forse utilizzando un martello o un pezzo di candela d’accensione auto, ha mandato in frantumi il lunotto del veicolo e dopo aver rovistato ovunque nell’abitacolo è fuggito con il magro bottino di una maglietta di cotone. Il proprietario del veicolo, che ha subito più danno per il vetro rotto che non per la maglietta sottratta, quando il mattino seguente ha raggiunto la strada ed ha trovato la sua macchia danneggiata non ha potuto far altro che rivolgersi al 113 e denunciare quanto accaduto alla polizia.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’