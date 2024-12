Zerba, strada provinciale a senso unico alternato per controllare il manto

Da oggi sino al 6 dicembre sono in corso sondaggi del corpo stradale soggetti a fenomeni erosivi, lungo la Strada Provinciale n. 18 di Zerba. Per questo motivo la circolazione subirà dei cambiamenti. A comunicarlo è la Provincia di Piacenza: “Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo – si legge nella nota dell’ente – si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 18 di Zerba, dalla progressiva km 19+150 circa alla progressiva km 19+250 circa e dalla progressiva km 18+000 circa alla progressiva km 18+100 circa, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dal 03 al 6 dicembre 2024″.