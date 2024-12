Accusato di tentato furto: reato estinto per morte dell’imputato

Un cittadino tunisino accusato di aver danneggiato un cancello e di aver tentato di rubare una bicicletta è stato prosciolto in tribunale da ogni accusa, poiché il reato è stato dichiarato estinto per la morte dell’imputato.

La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi.

Davanti al giudice avrebbe dovuto comparire l’uomo, ma invece si è presentato solo il suo avvocato difensore, Carlo Romagnoli, che ha presentato il certificato di morte del suo assistito.

Le ricerche dell’avvocato avevano coinvolto Cadeo, dove il nordafricano aveva vissuto, per poi spostarsi a Nizza, dove l’imputato è purtroppo deceduto in modo improvviso.

I fatti in questione risalgono a maggio del 2021, quando l’uomo era stato denunciato dalla polizia per tentato furto e danneggiamento a Piacenza, nel quartiere Roma. Da quel momento, non si era più avuto alcun contatto con lui.