Agraria compie 70 anni, i laureati: “Legame filiale”. Ricerca la sfida del futuro

“Quando entro qui sento un po’ di emozione perché c’è un legame filiale con questa università”: a parlare è Giancarlo Balduzzi, presidente dell’Ordine degli agronomi in occasione della giornata dedicata ai 70 anni della facoltà di Agraria dell’Università Cattolica di Piacenza. L’Associazione laureati in scienze agrarie e forestali ha organizzato un incontro per celebrare l’anniversario.

LA FACOLTA’ OGGI

“La facoltà ha cambiato nome, ci occupiamo di scienze agrarie, alimentari e ambientali – spiega il preside Pier Sandro Cocconcelli -, questo riflette il fatto che le tre aree fortemente interconnesse e riflette l’attività di ricerca che stiamo facendo. I nostri ricercatori sono tra i migliori al mondo, un terzo dei docenti della facoltà è top scientist secondo i ranking internazionali. Produciamo una ricerca applicata che può essere trasferita velocemente nel territorio e a livello globale, grazie alle interazioni internazionali che ci consentono di capire i segnali del sistema produttivo e sviluppare ricerche che possono avere un impatto”.

Oggi sono 700 gli iscritti, il 22%percento delle matricole arriva dall’estero a testimonianza della vocazione internazionale. La sfida del futuro è sempre di più nella ricerca.

Anche per questo richiamare la storia della facoltà, soprattutto per le nuove generazioni, è parso agli organizzatori doveroso sia per rinverdire le premesse motivazionali e organizzative da cui tutto ha preso inizio, sia per ricordare le ragioni che hanno portato la facoltà a un progressivo adattamento della ricerca nel tempo, orientandosi ad esempio alla trasformazione degli alimenti e alla loro qualità, fino a includere anche gli aspetti economico-sociali del sistema agro-alimentare.

IL CONVEGNO ALL’UNIVERSITA’ CATTOLICA

Dopo i saluti di Pier Sandro Cocconcelli, preside della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, di Giancarlo Balduzzi, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Piacenza, e di Angelo Manfredini, direttore del campus di Piacenza, sono intervenuti Giuseppe Bertoni con “Il processo storico di “Agraria” a Piacenza: dal concepimento alla nascita e prima “infanzia”: obiettivo produrre cibo”, le interviste ad Agostino Maroadi e Mario Fregoni, e Marco Trevisan con “Il secondo quarto di secolo (1978-2000): obiettivo trasformazione dei prodotti agricoli e loro qualità-salubrità”, e le interviste a Luciano Negri e Gian Paolo Braceschi. In seguito, Paolo Sckokai, Pier Sandro Cocconcelli ed Erminio Trevisi sul tema “Il terzo quarto di secolo (2000-25): obiettivo il progresso tecnologico – sfida di sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale” e con le successive interviste a Luigi Cattivelli e Federico Froldi. A chiudere i lavori Vincenzo Tabaglio ed Edoardo Puglisi che si sono occupati di “Una sfida per il futuro: la riscoperta del suolo”.