Casello autostradale di Castel San Giovanni: subentrata la gestione “Dogliani”

“Benvenuti in Ivrea Torino Piacenza”. Questa è la scritta arancione che ora troneggia sul pannello luminoso, in ingresso e uscita del casello autostradale di Castel San Giovanni dell’A21. Da inizio settimana infatti alla precedente gestione, Satap che faceva capo alla famiglia Gavio, è subentrata operativamente la nuova gestione, e cioè quella che fa capo alla famiglia Dogliani, tramite la società Ivrea Torino Piacenza. Per i castellani questo dato è importante perché chi ha ottenuto la concessione autostradale ha tra i suoi oneri anche quello di realizzare la tangenziale Nord Ovest.

La storia della tangenziale di Castel San Giovanni parte da lontanissimo. L’opera era già prevista nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti 1998 – 2010 e venne poi inserita nel Programma Regionale Triennale del 2008 – 2010. Nel 2019 la decisione di porre l’opera a carico del nuovo concessionario dell’A21. Alla fine di un’intricata battaglia legale giusto un anno fa il Consiglio di Stato ha emesso l’ultima pronuncia confermando l’aggiudicazione al Consorzio Stabile Sis dei Dogliani. Ora è arrivato il subentro effettivo.